خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن ركلة جزاء الشباب السعودي أمام الزمالك| عاجل

حسم الحكم الدولي السابق، ياسر عبد الرؤوف، الجدل حول صحة ضربة الجزاء المحتسبة لصالح الشباب السعودي ضد الزمالك في مباراة الفريقين في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من البطولة العربية للأندية، والتي تسببت في خسارة الزمالك.

وأكد عبد الرؤوف في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم» المذاع على شاشة قناة الحياة، أن ركلة جزاء التي احتسبت لصالح الشباب السعودي أمام الزمالك غير صحيحة، موضحًا أن السمات الشخصية لطاقم حكام اللقاء أفسدها.

وكشف الحكم الدولي السابق أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان يستحق البطاقة الحمراء خلال المباراة التي حسمها الشباب بهدف دون رد.

الشباب يفوز على الزمالك بهدف نظيف

وفاز الشباب السعودي على حساب الزمالك بهدف دون رد، جاء من ضربة جزاء احتسبت للفريق السعودي بعد العودة إلى تقنية الفيديو التي أكدت أن لمس محمد عبد الغني للكرة بيده متعمدًا.