سماع دوي 3 انفجارات في «خاركيف» شمال شرق أوكرانيا

أعلن رئيس بلدية مدينة «خاركيف»، إيجور تيريكوف، سماع دوي 3 انفجارات في المدينة الواقعة شمال شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارة جوية في «خاركيف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، الاتفاق مع «زغرب» على إمكانية استخدام موانئ كرواتيا، على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن كل باب مفتوح هو مساهمة حقيقية وفعالة في «الأمن الغذائي العالمي»، وفقا لما ذكره شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف كوليبا، بعد لقاء مع وزير الخارجية الكرواتي، جرليك رادمان في «كييف»، إن البلدين سيعملان الآن على إنشاء أكثر الطرق كفاءة إلى هذه الموانئ، وأضاف المسؤول الأوكراني، أن ملف الأسلحة تصدر محادثاته مع الوزير الكرواتي، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.