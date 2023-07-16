دوي انفجارات في مدينة خاركيف الأوكرانية

أعلنت قناة «تي إس إن» التلفزيونية الأوكرانية عن دوى انفجارات في مدينة خاركيف الواقعة شمال شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية، في 7 مناطق أوكرانية بينها خاركيف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

قصف أوكراني باستخدام 181 قطعة من الذخيرة على دونيتسك

وقصفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، 31 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 181 قطعة من الذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152 و155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ودمرت القوات الروسية في غارة جوية لمقاتلة روسية «سو 34»،على الضفة اليمنى لنهر دنيبر مركزا للتحكم بالمسيرات بالإضافة إلى محطة اتصالات «ستارلينك» أوكرانية، وأشار متحدث باسم خدمات الطوارئ بـ«مقاطعة خيرسون»، إلى مقتل 25 من الأفراد العسكريين التابعين للقوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية، دوجلاس سيمز، إن إرسال طائرات «إف 16» المقاتلة إلى أوكرانيا الآن غير مناسب.

وحذرت روسيا، من رد مناسب على إمداد القوات الأوكرانية بمقاتلات «إف 16» القادرة على حمل أسلحة نووية، وفقا لما ذكرته ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر.

وفي «كييف»، قال إيجور جوفكفا نائب رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي، إن البرازيل ستستضيف البرازيل، «قمة سلام»، وقال في حديث تلفزيوني، إن رئيس البرازيل لولا دي سيلفا، مستعد للحوار حول «صيغة السلام» الأوكرانية المعروضة.

«كييف»: تحقيق السلام لن يتم إلا بالشروط الأوكرانية

وأشار جوفكفا، إلى أن «كييف» مصرة على أن تحقيق السلام لن يتم إلا بالشروط الأوكرانية، بالرغم من طرح البرازيل لرؤيتها الخاصة لتسوية الأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وهدد انخفاض مستوى دعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا في بعض دول أوروبا يهدد بمشاكل للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، عن بيانات لاستطلاعات الرأي أجرتها خدمة علوم الاجتماع «يوروباروميتر» ومركز «بيو» للأبحاث، في مايو ويونيو الماضيين، أن نسبة 28% فقط من المشاركين في دول الاتحاد الأوروبي يؤيدون بصورة تامة دفع ثمن شراء المعدات العسكرية والذخيرة لأوكرانيا، فيما نسبة 88% من مواطني الاتحاد يدعمون بشكل كامل مسألة تقديم المساعدة الإنسانية لـ«كييف».