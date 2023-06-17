إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية بينها خاركيف

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب الجوي للتحذير من غارات جوية، في 7 مناطق بشرق ووسط البلاد من بينها: «سومي- بولتافا- تشيركاسي- خاركيف- دنيبروبيتروفسك- كيروفوجراد- ميكولاييف».

كما دوت صافرات الإنذار في أجزاء خاضعة لسيطرة «كييف» في من مقاطعة زابوريجيا ودونيتسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، جورلوفكا بمقاطعة دونيتسك، بـ5 صواريخ من نظام الصواريخِ متعدد الانطلاق.

ضبط أكثر من 60 جماعة تخريبية في زابوريجيا

وضبطت السلطات في زابوريجيا، أكثر من 60 جماعة تخريبية في المقاطعة منذ انضمامها إلى روسيا في 30 سبتمبر 2022، وفقا لما أعلنه القائم بأعمال حاكم المقاطعة، يفجيني باليتسكي، في حديث لصحيفة «إزفيستيا» الروسية.

وتلجأ الطواقم الأوكرانية لدبابات «ليوبارد 2» في زابوريجيا إلى الحيل والخداع، كي لا يواجهوا القوات الروسية، وفقا لما ذكرته صحيفة «شبيجل» الألمانية.

وكان المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، دوجلاس ماكريجور، قال في وقت سابق، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يمكن أن يدخل في مواجهة مباشرة مع روسيا في حال هزيمة القوات الأوكرانية، مضيفا إن قادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، قد يدفعون نحو مواجهة مباشرة مع روسيا حال هزيمة كييف خوفا على مستقبلهم السياسي.

وزير مجري: انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو» مستحيل

قال وزير الدفاع المجري كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي، إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» أمر مستحيل، مضيفا في كلمة مصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الوقت غير مناسب لذلك.

وقالت وسائل إعلام غربية، إن الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، قد يظل في منصبه لمدة عام آخر، إذ لم تستطع دول التكتل العسكري اتخاذ قرار بشأن خليفته.

وتنتهي ولاية الأمين العالم لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج في 30 سبتمبر المقبل.

وأشارت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إلى أن لا يوجد اتفاق حول من يجب أن يكون الأمين القادم.

وفي إيطاليا، نظمت مجموعة من النشطاء من جمعية «فينيتو روسيا»، و«فيرونا من أجل الحرية» مساء أمس الجمعة، احتجاجا على توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، بمشاركة رؤساء مجلسي البرلمان الوطني ووزير الثقافة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الثقافية والفنية وممثلي وسائل الإعلام.

وحمل النشطاء الإيطاليون، لافتات: «روسيا صديقة»، و«الناتو عدو».

ضابط أمريكي متقاعد: هزيمة الجيش الأوكراني حتمية

وفي سياق متصل، سيحل الجيش البولندي محل الأوكراني في مواجهة روسيا، بعد الهزيمة الكاملة للجيش الأوكراني، ليلقى نفس المصير، وفقا لترجيحات ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر.

وقال ريتر إن هزيمة الجيش الأوكراني حتمية، مضيفا إن هذه اللحظة ستكون الأكثر خطورة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعرقلت السلطات الإسبانية، صياغة خطة العمل لزيادة الإنتاج العسكري لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، على خلفية عدم دعوة أي شركة إسبانية للقاء وزراء دفاع الحلف مع الشركات الـ25 الكبرى في مجال الصناعات العسكرية في دول حلف شمال الأطلسي والذي عقد 15 يونيو في بروكسل، وفقا لما ذكره موقع «يوراكتيف» الإعلامي.

وفي فرنسا، أعربت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا، على قناة «إل سي آي» الفرنسية، عن حاجة بلادها للحفاظ على قنوات الحوار مع «موسكو» ، بما فيها على مستوى رئيسي البلدين.

اقتصاديا، مددت روسيا وكازاخستان اتفاق ترانزيت النفط الروسي عبر الأراضي الكازاخية حتى 2033، على أن تتم زيادة القدرة إلى 10 ملايين طن سنويا، وفقا لما اعلنته وزارة الطاقة الروسية عبر «تليجرام».