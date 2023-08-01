أحمد الطاهري: تبرع المتحدة بعائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة» سياق متكامل بين الإعلام والترفيه

تحدث الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مبادرة الشركة المتحدة، بتخصيص صافي عوائد مهرجان العلمين للتبرع لمبادرة حياة كريمة.

مبادرة حياة كريمة

وقال الطاهري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» مع عمرو خليل، المذاع عبر شاشة قناة «CBC»: «البعد الآخر من مبادرة حياة كريمة، هو سياق متكامل، فنتكلم عن صناعة إعلامية وصناعة ترفيه، تعلن من خلالها الشركة المتحدة عن نفسها، كأحد أبرز الشركات الإعلامية في الشرق الأوسط، والهدف الأكبر الدور التنموي، وهي المبادرة الأهم»

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة، مشروع القرن بالنسبة لمصر بأكملها، وبالتالي سياق متكامل وفكر متصل ودور مجتمعي، وهذه ليست المرة الأولى للمتحدة في الدور المجتمعي، وسنرى دعم المتحدة لحالة فنان في وعكته الصحية، وتتعاون مع النقابات المختصة دائما، وتكون حاضرة، وهنا يظهر أهمية كيان إعلامي كبير، الصناعة الإعلامية في العصر الحالي معنى أكبر وأشمل.

المكسب الحقيقي من مهرجان العلمين

أضاف الطاهري: «المكسب الحقيقي ليس فقط البعد المادي، النهاردة في مهرجان العلمين في نسخته الأولى، استطاع أن يعلن عن نفسه في أيامه الأولى، وما زال يتبقى كم كبير من المفاجآت الخاصة بالمهرجان، فما زالت الحفلات والفعاليات لم تكتمل، والمتحدة الكيان الأكبر من تحقيق الهدف، وفي إطار تحقيق هذا الهدف، عدد كبير للغاية من الشركات اشتغلت، وعدد كبير للغاية من العمالة، فهو فكر متكامل، كل الشكر لمجلس إدارة الشركة المتحدة على هذا القرار، لأنه يعكس فكر وهوية الكيان الإعلامي الذي نتشرف بالإنتماء إليه».