تفاصيل الهجوم الجديد على موسكو.. 3 مسيرات أوكرانية وإغلاق مطار

تعرضت العاصمة الروسية موسكو، لهجوم جديد بمسيرات، دون وقوع إصابات أو ضحايا، وفقا لما أعلنته السلطات، فجر اليوم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية بينها وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، تفاصيل الهجوم الجديد على العاصمة موسكو، وقالت إن الجيش الروسي، أحبط محاولة 3 مسيرات أوكرانية، لمهاجمة المدينة، مضيفة إن «كييف» حاولت في ساعة مبكرة تنظيم هجوم، وصفته بـ«الإرهابي» على المدينة.

إسقاط مسيرة في منطقة «أودينتسوفو»

وأشارت الدفاع الروسية، إلى إسقاط أنظمة دفاع جوي طائرة مسيرة، في منطقة «أودينتسوفو» بموسكو، فيما نجحت أنظمة الحرب الإلكترونية في إخراج الطائرتين المسيريتين الأخريين عن السيطرة على حركتهما واصطدمتا بأبنية غير سكنية في مجمع موسكو سيتي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«خدمات الطوارئ»: انفجار بمبنى في موسكو

وفي وقت مبكر من اليوم الأحد، قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن مسيرات أوكرانية هاجمت المدينة، مستهدفة مبنيين، ما أسفر عن تضرر واجهات برجين مكاتب بشكل طفيف.

وأشار شهود عيان، في وقت مبكر من اليوم الاحد، إلى سماع أصوات انفجار غربي موسكو، فيما قالت «خدمات الطوارئ» الروسية، في وقت سابق، إن انفجارا وقع في مبنى يقع في حي مدينة موسكو.

وأوضحت «خدمات الطوارئ» الروسية، لوكالة أنباء «تاس» الروسية، أن الزجاج تحطم في الطابقين الخامس والسادس من المبنى المكون من 50 طابقا على جسر «بريسنينسكايا»، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات جراء الانفجار.

بدورها، أغلقت السلطات الروسية، مطار فنوكوفو القريب من موسكو وتحويل الرحلات، وفقا لما ذكره قناة «العربية» الإخبارية.