الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم بمسيرة على أهداف في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، منع الدفاع الجوي، هجومًا بطائرة مسيرة على موسكو، ولم تقع إصابات أو أضرار، مشيرة إلى إحباط محاولة من قبل أوكرانيا لتنفيذ هجوم وصفته بالإرهابي بطائرة بدون طيار «مسيرة»على أهداف في منطقة موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن قوات الدفاع الروسية اعترضت مسيرة حاولت الهجوم على المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إسقاط 5 طائرات أوكرانية

وفي مطلع يوليو الجاري، أسقط الدفاع الجوي الروسي، 5 طائرات بدون طيار أوكرانية في منطقة العاصمة «موسكو».

قصف أوكراني على دونيتسك

وفي سياق متصل، قصفت القوات الأوكرانية، «مقاطعة دونيتسك»، بأكثر من 20 قذيفة من عيار 155 ملم، كما قصف المقاطعة بـ8 قذائف من عيار 152ملم، فيما تصدت قوات «فوستوك» الروسية لعدة هجمات من الجيش الأوكراني على الاتجاه الجنوبي لـ«دونيتسك»، مدعومة بالمدفعية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، وصفت وزارة الدفاع اليابانية، في «الكتاب الأبيض» السنوي، روسيا بأنها تشكل تهديداً مباشراً لأوروبا.