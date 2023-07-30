طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم العاصمة الروسية موسكو

أعلن عمدة العاصمة الروسية «موسكو»، سيرجي سوبيانين،، عن هجوم جديد بطائرات بدون طيار «مسيرات» أوكرانية، ما أسفر عن تضرر واجهات أبراج بشكل طفيف، بدون وقوع ضحايا أو إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأوضح سوبيانين، أن مسيرات أوكرانية هاجمت «موسكو» ليلاً، مشيرا إلى تضرر واجهات برجين من مكاتب المدينة بشكل طفيف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأمس الاول الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة من أوكرانيا لتنفيذ هجوم وصفته بالإرهابي بطائرة بدون طيار «مسيرة»على أهداف في منطقة موسكو، دون وقوع إصابات.