صحفي من النيجر: المفاوضات لن تعيد الرئيس بازوم مرة أخرى

توقع الكاتب الصحفي النيجري «سيدي حبيب الله»، ألا يتراجع الانقلابيون في النيجر مهما حدث، وأنهم لن يتراجعوا عن انقلابهم، معتبرًا أن المفاوضات الجارية مجرد تضييع للوقت.

المفاوضات الجارية يمكن أن تحل بعض المشكلات

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المفاوضات الجارية يمكن أن تحل بعض المشكلات، لكنها لن تعيد محمد بازوم للحكم مرة أخرى، معتبرًا أن عودة الرئيس النيجري محمد بازوم للحكم مرة أخرى من الخيال.

وأشار إلى أن الانقلابيين لديهم القدرة على التصدي للعقوبات والحروب، معتبرًا أن تهديدات منظمة غرب أفريقيا لا تهم الانقلابيين، لأن المجلس العسكري جمع قواته، ولديه أسلحة مهمة ومتطورة للغاية، ولديه القدرة على المواجهة.

ولفت إلى أن رئيس تشاد وصل للنيجر، والتقى بالرئيس المعزول محمد بازوم ورئيس المرحلة الانتقالية الجنرال عبد الرحمن تشياني، مشيرًا إلى أن القادة العسكريين لم يجروا مقابلات صحفية مع الصحفيين حتى هذه اللحظة، وأن الصحافة النيجرية تنتظر إجراء مؤتمر صحفي لتوجه استفساراتها للقادة.