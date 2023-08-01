محللة سياسية لـ«القاهرة الإخبارية»: أوروبا تحلل لنفسها ما تحرمه على روسيا

أكدت الكاتبة والمحللة السياسية علا شحود، أن شروط الرئيس الأوكراني زيلينسكي من أجل السلام، لن تقبل بها روسيا، لافتة أن الرئيس الأوكراني يشترط لقبول السلام والجلوس على طاولة المفاوضات، أن تنسحب روسيا من كل الأراضي الأوكرانية.

العملية العسكرية الروسية تهدف لتحييد أوكرانيا ونزع سلاحها النووي

أوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن العملية العسكرية الروسية تهدف لتحييد أوكرانيا، ونزع سلاحها النووي.

وأشارت إلى أن الرئيس الأوكراني، تلقى وعود خلال قمة ليتوانيا، بتقديم ضمانات أمنية، ونشر الأسلحة النووية على الحدود مع روسيا وبولندا وفلندا، معتبرة أن الدول الأوربية تحلل لنفسها ما تحرمه على غيرها، مؤكدة أن الدول الأوربية تحلل لنفسها نشر الأسلحة النووية، حفاظًا على أمنها واستقرارها، وتحرم نفس الفعل على روسيا.

وشددت على أن نشر الأسلحة النووية على الحدود مع روسيا يشعرها بالخطر الكبير، ما سيجعل روسيا تنشر أسلحتها النووية في بيلاروسيا، مؤكدة أن السلاح النووي سلاح تهديد وردع، أكثر من كونه سلاح فعلي.