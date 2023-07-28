استقرار أسعار الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28-7-2023 في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28-7-2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 99.44 جنيه للشراء، وسجل 100.59 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الانترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 99.61 جنيه للشراء، و سجل 100.59 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.40 جنيه للشراء، وسجل 100.95 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 99.44 جنيه للشراء، وسجل 100.59 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 97.30 جنيه للشراء، وسجل 100.91 جنيه للبيع تبعا لبنك CIB

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 97.23 جنيه للشراء، و سجل 100.91 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 98.09 جنية للشراء، وسجل 100.91 جنية للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي.