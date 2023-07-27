استقرت أسعار عملة الدينار الكويتي، اليوم، مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، إذ سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 100.53 جنيه للبيع و99.60 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27-7-2023 في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديث للأسعار التي أعلنتها البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.60 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.27 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة: 100.86 جنيه للبيع، و100.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 100.92 للبيع، و97.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 12.22 ريال سعودي.