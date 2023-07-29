استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك اليوم السبت، حيث استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند مستوى 100.59 جنيه للبيع، و99.61 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي في عدد من البنوك المصرية، اليوم السبت 29 يوليو 2023، وفقاً لآخر تحديث للأسعار أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، اليوم السبت، 100.59 جنيه للبيع، بينما سجل 99.61 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر، اليوم السبت، 100.59 جنيه للبيع، مقابل 99.61 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، اليوم، 100.91 جنيه للبيع، و100.40 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 100.91 للبيع، و97.23 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى

وبالنسبة لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي، اليوم السبت، فقد بلغ 3.27 دولار.

كما سجل سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي، اليوم السبت، 12.28 ريال.