 وزير الصحة يوجّه بإجراء بحث ميداني على مسببات الإدمان المستحدثة

وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، المجلس القومي للصحة النفسية، بإجراء بحث ميداني على مسببات الإدمان المستحدثة، وتشكيل لجنة لحصرها، وإعداد دليل إرشادي لمقدمي الخدمة الطبية بكيفية التشخيص والتعامل مع تلك الحالات، وإعداد دليل توعوي للمواطنين بمخاطر مسببات الإدمان المستحدثة، وذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس القومي للصحة النفسية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع استعرض تقريرا عن أعمال المجلس القومي للصحة النفسية في الفترة من 1 مارس 2023 حتى 30 يونيو 2023، بعد زيادة عدد المنشآت الطبية المرخصة للعلاج إلى 192 منشأة بزيادة 9 منشآت، ومعاينة 30 منشأة جديدة بزيادة 16 منشأة، فضلا عن قيد 772 طبيبا من الأخصائيين والاستشاريين، ووصل عدد أطباء التفتيش بالمجالس الإقليمية للصحة النفسية إلى 119 طبيبا.

عقد 22 ورشة عمل وندوة توعوية

وأضاف عبدالغفار، أنّ المجلس القومي لـ الصحة النفسية عقد 22 ورشة عمل وندوة توعوية و38 دورة تدريبية استهدفت 1150 متدربا من أطباء وتمريض وأخصائيين نفسيين واجتماعيين بالصحة النفسية، لافتا إلى أنّ الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي نفذت 168 زيارة للمنشآت النفسية، فضلا عن 20 حملة لغلق المنشآت غير المرخصة، مشيرا إلى أنّ عدد الأسرة الخاضعة لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية من القطاعين الحكومي والخاص وصل إلى 10509 سريرا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الاجتماع تناول عرضا مفصلا لتقارير المتابعة الخاص بإجمالي عدد دخول الحالات بمنشآت الصحة النفسية التابعة للمجالس الإقليمية للصحة النفسية، موجّها بأن يتضمن تقرير المراقبة والمتابعة، عدد حالات تحسن الخروج بما يتناسب مع النسب العالمية للعلاج بما يتيح معرفة طول فترة البقاء بالمستشفيات سواء كانت في القطاع العام أو الخاص.

تأسيس قاعدة بيانات موحدة مميكنة

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير وجّه المجلس القومي للصحة النفسية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، لحصر عدد المستشفيات والمراكز التي تقدم خدمات الصحة النفسية بها، بما يتيح تأسيس قاعدة بيانات موحدة مميكنة ومدققة، في إطار التوجيهات الرئاسية بهذا الصدد، كما وجّه بمراجعة قواعد تراخيص المنشآت، على أن يتم مشاركة البيانات مع قاعدة بيانات وزارة الصحة كشرط للحصول على الترخيص.

تطوير وحدة التوحد بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية

وأوضح عبدالغفار، أنّ الوزير وجّه الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالتواصل والتنسيق مع شركات الاتصالات لتطوير وحدة التوحد بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، قائلا إنّ الوزير اطلع خلال الاجتماع على عرض توضيحي عن البحث القومي للإدمان الذي أجرته الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والذي يهدف إلى دراسة ظاهرة استعمال وإدمان المخدرات في أرجاء جمهورية مصر العربية كافة، من خلال منهج علمي مقنن وموثق، حيث تناول العرض مقارنة بين انتشار سوء استعمال المخدرات في عامي 2016 و2020 في مختلف المحافظات.

وتابع أنّ المسح الشامل لجميع محافظات مصر، أُجري بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات والمعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لافتا إلى الانتهاء من البحث الثالث عن الأمراض النفسية، وسيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة بعد مراجعته من قبل منظمة الصحة العالمية، مضيفا أنّ الوزير وجّه الدكتورة منن عبدالمقصود، بإعداد تقرير عن نتائج استبيان الصحة النفسية الذي يتم إجراؤه مع الخدمات المقدمة ضمن مبادرة المقبلين على الزواج، لعرضه في اجتماع المجلس المقبل حتى يتسنى ميكنة البيانات وإضافة أسئلة أخرى للحصول على نتائج أفضل للاستبيان.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، والدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة منال العطار، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية.