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بدء تجهيز العيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية بدمياط الجديدة

كتب:

مني عبد الله
08:40 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
مستشفى الصحة النفسية

مستشفى الصحة النفسية

بدأت محافظة دمياط تجهيز العيادات الخارجية والمقر الإداري بمستشفى الصحة النفسية والأمراض العصبية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة تمهيدا لتشغيلها بعد اختيار كوادر بشرية متخصصة 

البدء في فرش العيادات الخارجية والمقر الإداري 

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه وفقًا لخطة المحافظة ووزارة الصحة والسكان فإن يته العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بمستشفى الصحة النفسية والأمراض العصبية وعلاج الإدمان بمدينة دمياط الجديدة، وذلك لتشغيلها مما يساهم فى دعم قطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك تم البدء في فرش العيادات الخارجية والمقر الإداري بالمستشفى تمهيداً للتشغيل خلال وقت قريب 

سيتم تشغيل كوادر بشرية متخصصة

وأضافت منال عوض أنه سيتم دعم العيادات بالكوادر البشرية المتخصصة استعدادًا لتشغيلها وتقديم خدمات الدعم لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى عيادات متخصصة للأطفال والمراهقين ومرضى التوحد، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تخطى أي معوقات قد تواجه خطة التشغيل لتحقيق الرؤية التي يستهدفها المشروع لدعم قطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان، الذي يُعد قطاعاً مهماً من القطاعات الصحية والعلاجية 

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بقلم مني عبد الله