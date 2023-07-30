وزير الصحة: الصعيد الأعلى ارتفاعا في الإنجاب.. وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ الدولة المصرية تعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لجميع السيدات على مستوى محافظات الجمهورية، كما تعمل على الوصول إلى الأماكن النائية لتلبية احتياجات السيدات.

محافظات الصعيد

وعلق وزير الصحة والسكان على سؤال «الوطن» خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، للإعلان عن الأعمال التحريرية للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إنّ هناك عدة حملات سيتم تدشينها للوصول إلى المحافظات الأولى في الزيادة السكانية، خاصة في محافظات الصعيد، حيث يوجد زيادة في معدلات المواليد هناك لعدة أسباب، منها العادات والمفاهيم المغلوطة، لذا يتم تدشين حملات للوصول إلى السيدات وتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة.

الزيادة السكانية ليست قضية المرأة فقط

وأضاف وزير الصحة والسكان، أنّ الزيادة السكانية ليست قضية المرأة فقط، فالإنجاب ليس دور المرأه فقط وليس قرارها بمفردها، بل الحملات تعمل على الوصول إلى الرجال، والحموات، والشباب، فالقضية قضية شعب بالكامل وليست قضية القطاع الصحي فقط.

وأكد وزير الصحة والسكان، أنّ هناك تكليف رئاسي لمؤسسات الدولة كافة، بالاهتمام بالقضية السكانية، معلنا تدشين مبادرات صحية خاصة برفع التوعية الصحية تجاه الزيادة السكانية، وإنفاق مادي كبير لمواجهة هذه الأزمة.