خبيرة اقتصاد: مشروع «الصودا آش» تكميلي.. ومدخل لـ50 صناعة مهمة

قالت الدكتورة وفاء علي، خبيرة الاقتصاد والطاقة، إن مصنع «الصودا آش» مدخل لـ50 صناعة مهمة، أبرزها الزجاج أو إنتاج مواد كيميائية أخرى أو الورق أو المنظفات وغيرها، مشيرة إلى أن المردود الإيجابي لهذه الصناعة يتمثل في تغطية احتياجات السوق المحلي، التي تبلغ 500 ألف طن سنويا، وتكلفتها بعد الزيادات العالمية ترتفع 300 مليون دولار سنويا، وهذا الأمر يفتح لمصر آفاق جديدة لزيادة المكون المحلي عند التصدير، وأيضا الفاتورة الاستيرادية.

«الصودا آش» مجال صناعي تكميلي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلامية يارا مجدي، أن مشروع «الصودا آش» جزء من مجمع صناعي كبير للبتروكيمياويات في العلمين الجديدة باستثمارات تقدر بـ8 ونصف مليار دولار، مشددة على أن مشروع «الصودا آش» مجال صناعي تكميلي «بمعنى أنه دخل بمصر صناعة بها زيادة للاستثمارات الصناعية، وأيضا تشجيع لصناعات المغذية مع ضمان قدرتها على التوسع».

أهمية صناعات القيمة المضافة

وتابعت الدكتورة وفاء علي: «لا يوجد شك حول كون قطاعات صناعات القيمة المضافة تحظى باهتمام كبير، من قبل الدولة المصرية وقيادتها، لذلك هناك متابعة لحظية لهذه المشروعات التي نستشرق بها لمصر مكانة تستحقها» مشيرة إلى أن «الصودا آش» إحدى صناعات البتروكيمياويات، وهي صناعات القمية المضافة للموارد الطبيعية المصرية.