العاصمة الإدارية الجديدة تحتضن أوائل الثانوية العامة لأول مرة.. «مصر المستقبل»

للمرة الأولى منذ البدء في إنشاء العاصمة الإدارية «مستقبل مصر الحديث»، استقبلت أوائل طلاب الثانوية العامة 2023 علي مستوى الجمهورية، الحدث الذي سيخلد في وجدان الشباب المتفوقين، الذين استمتعوا بالمباني العملاقة، والتطور الكبير في هذه البقعة من أرض مصر، ليشهدوا بداية عصر جديد مع الجمهورية الجديدة.

نصار: البرج الأيقوني أكثر المشروعات المهمة في العاصمة الإدارية

قال الطالب أسامه محمد نصار الرابع على الجمهورية علمي رياضة في نتيجة الثانوية العامة 2023، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سعيد بتكريم وزير التربية والتعليم، وسعيد جدا بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد مشروعا قوميا كبيرا، ونقلة نوعية، مشيرا إلى أن أهم ما جذب انتباهه خلال جولته في العاصمة، البرج الأيقوني، الذي يعد تحفة معمارية على الأرض المصرية.

زياد: العاصمة الإدارية مشروع عالمي على أرض مصرية

أكد الطالب زياد سعد السابع على الجمهورية في الثانوية العامة، علمي رياضة في نتيجة الثانوية العامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العاصمة الإدارية مشروع عالمي على أرض مصرية، خاصة البرج الأيقوني، وحي المال والأعمال، وغيرها من المشروعات، لافتا إلى أن التنظيم الكبير للعاصمة، جعل منها مشروعا عملاقا، ومدينة مميزة من مدن الجيل الخامس، معربا عن أمنياته بالمشاركة في تنفيذ امتدادات العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد العاصمة الإدارية الجديدة، طفرة من الإنشاءات المميزة، التي من بينها البرج الأيقوني، وحي الوزرات، وحي المال والأعمال، والمباني السكنية، والعديد من الإنشاءات والبنية التحتية، التي أولت لها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، لتكون في أبهى صورها.