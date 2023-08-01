رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

العاصمة الإدارية الجديدة تحتضن أوائل الثانوية العامة لأول مرة.. «مصر المستقبل»

كتب:

إبراهيم الديهي
07:08 ص | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية

للمرة الأولى منذ البدء في إنشاء العاصمة الإدارية «مستقبل مصر الحديث»، استقبلت أوائل طلاب الثانوية العامة 2023 علي مستوى الجمهورية، الحدث الذي سيخلد في وجدان الشباب المتفوقين، الذين استمتعوا بالمباني العملاقة، والتطور الكبير في هذه البقعة من أرض مصر، ليشهدوا بداية عصر جديد مع الجمهورية الجديدة. 

نصار: البرج الأيقوني أكثر المشروعات المهمة في العاصمة الإدارية 

قال الطالب أسامه محمد نصار الرابع على الجمهورية علمي رياضة في نتيجة الثانوية العامة 2023، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سعيد بتكريم وزير التربية والتعليم، وسعيد جدا بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد مشروعا قوميا كبيرا، ونقلة نوعية، مشيرا إلى أن أهم ما جذب انتباهه خلال جولته في العاصمة، البرج الأيقوني، الذي يعد تحفة معمارية على الأرض المصرية. 

زياد: العاصمة الإدارية مشروع عالمي على أرض مصرية

أكد الطالب زياد سعد السابع على الجمهورية في الثانوية العامة، علمي رياضة في نتيجة الثانوية العامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العاصمة الإدارية مشروع عالمي على أرض مصرية، خاصة البرج الأيقوني، وحي المال والأعمال، وغيرها من المشروعات، لافتا إلى أن التنظيم الكبير للعاصمة، جعل منها مشروعا عملاقا، ومدينة مميزة من مدن الجيل الخامس، معربا عن أمنياته بالمشاركة في تنفيذ امتدادات العاصمة الإدارية الجديدة. 

وتشهد العاصمة الإدارية الجديدة، طفرة من الإنشاءات المميزة، التي من بينها البرج الأيقوني، وحي الوزرات، وحي المال والأعمال، والمباني السكنية، والعديد من الإنشاءات والبنية التحتية، التي أولت لها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، لتكون في أبهى صورها.

اقرأ المزيد:

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات.. رسوم المادة الواحدة

التعليم تكشف عن موعد تظلمات نتيجة الثانوية العامة وامتحانات الدور الثاني

متحدث التعليم يكشف عن موعد بداية التظلمات على نتيجة الثانوية العامة

منح دراسية في كندا للطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القليوبية.. «الرابط والرسوم»

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في بني سويف

مصروفات وشروط استكمال الدراسة خارج مصر بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في البحر الأحمر
بقلم إبراهيم الديهي