مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية

جولات استفزازية داخل باحات الأقصي

ولم يتم الاكتفاء باقتحام المسجد الأقصي في الساعات المبكرة، بل نفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات ثاني القبلتين، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا بعض الطقوس التلمودية في المنطقة الشرقية في المسجد الأقصي.

واحتجزت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصي، هويات المصلين من الشبان والفتيات، قبل السماح لهم بالدخول إلى المسجد.

اقتحام المسجد الأقصي

وخلال الفترة الماضية، يتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.