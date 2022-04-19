معيط: استرداد 70 مليون جنيه من قيادات بالدولة والسبب «الأقصي للأجور»

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن استمرار الخسائر الاقتصادية لللهيئة الوطنية للإعلام وهيئة السكك الحديدية، مؤكدًا أن 96% من إجمالي الخسائر الاقتصادية تتحملها الهيئة الوطنية للإعلام والسكك الحديدية.

الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

ووجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لمجلس النواب لمناقشته الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ووعد بالالتزام بمراجعة كل الملاحظات الواردة من لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، وما أثارته فى الجلسات العامة خلال مناقسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وكذلك ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال إن جميع الملاحظات نقدرها تماما وملتزمين بكافة الملاحظات والتوصيات.

وشدد وزير المالية على استرداد نحو 70 مليون جنيه من بعض القيادات بالدولة بسبب تعدي الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أنّ اللجنة المشكلة لمراجعة الحد الأقصى للأجور تقوم بعملها.

الحسابات الختامية

وقال: «هناك لجنة تراجع الصناديق الخاصة، وراعينا في الفترة الماضية استصدار نص يتضمن عدم جواز إنشاء أي صناديق خاصة إلا بعد قانون منظم لها.. إجراءات الحوكمة ضبطت الإيرادات والإنفاق لهذه الصناديق».

وشدد الدكتور محمد معيط وزير المالية على تقديم جميع الهيئات الاقتصادية والخدمية حساباتها الختامية، لافتا إلى اعتماد هناك هيئات الحسابات الختامية بعد إرسالها للمجلس.