رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة قوات الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

وكالات
09:56 ص | الأحد 30 يوليو 2023
اقتحام الأقصي

اقتحام الأقصي

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية 

وذكرت مصادر محلية، أنَّ عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

اقرأ المزيد:

عضو البرلمان العربي: نطالب الأمم المتحدة بممارسة دورها في حماية المسجد الأقصى

مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل اقتحام «الأقصى» في حراسة أمنية

«حماة الوطن» يدين اقتحام المسجد الأقصى.. ويدعو لوقف استفزازات قوات الاحتلال

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخوله

الأردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى: خطوة استفزازية

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

«تنظيم الكهرباء»: 8% ارتفاعا في الحمل الأقصى على الشبكة خلال عام

عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
بقلم وكالات