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ضبط ‏99 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

بسمة عبدالستار
01:20 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 99363 مخالفة مرورية.

وتضمنت المخالفات ما يلي:

43723 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

1088 مخالفة السير دون تراخيص.

27 مخالفة موقف عشوائي.

7 مخالفات شروط التراخيص.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم بسمة عبدالستار