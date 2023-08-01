ضبط 99 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
كتب:
بسمة عبدالستار
01:20 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
المرور- صورة أرشيفية
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 99363 مخالفة مرورية.
وتضمنت المخالفات ما يلي:
43723 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
1088 مخالفة السير دون تراخيص.
27 مخالفة موقف عشوائي.
7 مخالفات شروط التراخيص.
تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.