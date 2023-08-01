ضبط ‏99 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 99363 مخالفة مرورية.

وتضمنت المخالفات ما يلي:

43723 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

1088 مخالفة السير دون تراخيص.

27 مخالفة موقف عشوائي.

7 مخالفات شروط التراخيص.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.