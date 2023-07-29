أبرزها «شهادة براءة ذمة سارية».. شروط التعامل مع وحدات المرور المتنقلة

أتاحت وزارة الداخلية وحدات مرور متنقلة في مختلف المناطق والمدن على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تيسيرا على المواطنين، حيث يمكن من خلالها الانتهاء من إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا وكل ما يتعلق بها وذلك من أجل تخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص، فهناك شروط يجب توافرها للتعامل مع الوحدات الإلكترونية المتنقلة للمرور للاستفادة منها، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» شروط التعامل مع الوحدات الإلكترونية المتنقلة للمرور.

شروط التعامل مع الوحدات الإلكترونية المتنقلة للمرور

وعن شروط التعامل مع الوحدات الإلكترونية المتنقلة للمرور يقول اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الدخلية الأسبق والخبير المروري، إنه لا بد من وجود بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر سار للمدة القانونية، والسداد بأنواع كروت الائتمان ولا يوجد تعامل نقدي، وتقديم الخدمة الإلكتروني للمركبات والدراجات النارية أقل من 2030 سي سي، ووجود شهادة البراءة الذمة سارية.

الخدمات التي تقدمها الوحدة الإلكترونية

أما عن الخدمات التي تقدمها الوحدة الإلكترونية فقد أوضح الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن»، قبول خطابات الرفع أو جديد الحظر البنكية فقط للأفراد والشركات، وقبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لتوكيل واحد فقط من المالك، ويشترك ألا يكون التوكيل قد مضى عليه 3 سنوات من تاريخه، واستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة والتسيير بشرط أن يكون مذكرة فقد من قسم الشرطة المختص، واستخراج بدل تالف لرخصة السيارة والتسيير، وتجديد رخصة القيادة ورخصة التسيير بما فيها الفحص الفني الإلكتروني.

خدمات لا تقدمها الوحدة الإلكترونية المتنقلة

ولفت «هشام» إلى أن هناك خدمات لا تقدمها الوحدة الإلكترونية المتنقلة، وهي نقل قيد، ونقل ملكية، وخدمات الأجانب، وخدمات الشركات، وكذلك لا يتم التعامل مع التصاريح رخصة التسيير.