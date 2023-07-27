«طرق الإسماعيلية»: خطة مبكرة لرصف المراكز والمدن لتسهيل حركة المرور

قال المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، إنّ المديرية تعمل علي تنفيذ خطة مكبرة في المراكز والمدن، لأول مرة في المحافظة وربطها بالطرق الرئيسية لتسهيل الحركة المرورية.

وأضاف مدير طرق الاسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجري تنفيذ أعمال الأسفلت بشارع أحمد عرابي داخل مدينة التل الكبير والممتد من بر أيمن ترعة الإسماعيلية حتى مصرف المحسمة بطول 3.5 كم مزدوج.

وتابع أنّ أعمال الطرق تتضمن شارعين عرضيين على شارع أحمد عرابي بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي، وتغيير شبكة المياه، واكتمال شبكة المرافق بالمنطقة.

إنشاء شبكة للصرف المغطي

وأوضح مدير النقل والطرق أنه تم تنفيذ أعمال شبكة تصريف مياه أمطار على المصرف المغطى بالشارع بطول 2.5 كم، وإعادة تنظيم الشارع ليصبح مزدوج بعرض 9 أمتار لكل اتجاه بينهم جزيرة وسطى باعتباره الشارع الرئيسي للمدينة بالكامل، الذي يربط المركز بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

تطوير كوبري العبل بمركز القصاصين

من جهته، أعلن النائب سامي سليم، قرب انتهاء أعمال رصف ورفع كفاءة كوبري العبل التابع لدائرة مركز ومدينة القصاصين بعد شكاوى المواطنين من تهالك الكوبري.

وقال النائب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ أعمال التنفيذ تجاوزت 80% بعد تركيب الدعامات وألواح السطح الحديدي، تمهيدا لإعادة تشغيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

رفع كفاءة شبكة طرق المنطقة الصناعية

وفي المنطقة الصناعية، أعلن المهندس أحمد الشيمي، موافقة اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، على خطة رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الصناعية بمرحلتيها الأولى والثانية، بطول حوالي 4 كيلومترات وبتكلفة مبدئية 16 مليون جنيه.

وقال الشيمي إنه تم عقد اجتماع موسع ناقش إحلال شبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بتكلفة مبدئية 4 ملايين جنيه، وتدعيم شبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية بموزع كهرباء من قبل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة لرفع القدرة الكهربائية من 18 ميجا وحتى 80 ميجا.