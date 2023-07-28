«المرور» تضبط ‏79661 مخالفة متنوعة في حملة أمنية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية بكل الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏79661 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 79661 مخالفة مرورية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.