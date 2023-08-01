عضو بـ«النواب»: مصر نجحت في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر

اعتبر النائب نادر الخبيري، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، تأكيدًا على نجاح مصر في مواجهة هذه الجريمة التي تهدد سلامة الفرد والمجتمع.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة السودانية كلها عوامل تسببت في زيادة عصابات الاتجار بالبشر؛ مما جعل المنطقة تربة خصبة باستدراج ضحاياها ممن تأثروا من تبعات تلك الصراعات.

الخبيري: الدولة المصرية نجحت في وقف عمليات الاتجار بالبشر

وأكد «الخبيري»، أن الدولة المصرية نجحت في وقف عمليات الاتجار بالبشر، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن حياة كريمة لمواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللازمة في إطار من الكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت في هذه الأمر من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

مطالب بالتوسع في أنشطة رفع الوعي

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة التوسع في أنشطة رفع الوعي، من خلال الحملات الإعلامية والندوات التوعوية؛ لضمان رفع وعي المواطنين من جميع الفئات المجتمعية بماهية الجريمة وصورها وكيفية الإبلاغ عند التعرض لها لمكافحة الجريمة، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الدول لضمان تحقيق التنمية المستدامة لتوفير البيئة المناسبة لحياة أفضل للأفراد وحمايتهم من التعرض لأي استغلال يمس حقهم في العيش بحرية وسلام.