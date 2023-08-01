«الجيل» عن تبرع «المتحدة» بعائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»: تؤكد دور الاعلام الرائد

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتبرع بصافي عوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أنّ التبرع يؤكد الدور الرائد للإعلام الوطني الهادف للمجتمع المصري، كما أنّ التبرع يعد استكمالا لدور الشركة كواحدة من أهم قوى مصر الناعمة.

مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدّمت نفسها كقيادة للإعلام المصري الوطني، وبعد التبرع تقدّم نفسها مرة أخرى كنموذج للآخرين في كيف يكون العطاء للمجتمع والفئات الأكثر احتياجا، التي يرعاها المشروع القومي لمبادرة حياة كريمة، وهو طاقة النور والأمل والمدنية والتحضر التي قدّمها الرئيس السيسي للقرية المصرية وأبنائها الذين عانوا لعقود طويلة.

رسالة للمؤسسات الأهلية

واعتبر الشهابي، أنّ القرار رسالة لجميع المؤسسات الأهلية ومنطمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية، للمشاركة الإيجابية الفعالة وتخفيف معاناة أهلنا ومساندة المشروعات القومية الكبرى التي ترعاها، وترسيخا لفكرة المشاركة والتضامن والتكافل المجتمعي.

وتابع أنّ مبادرات المتحدة للخدمات الإعلامية المتواصلة والمستمرة بمثابة الطريق نحو الريادة، فهي تقدم دائما النموذج الأمثل لبناء الدولة والإنسان معا، لذا فهي الحصن المنيع للإبداع والتضامن مع المجتمع بكل فئاته.