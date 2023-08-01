وفد من «التنسيقية» يشارك في احتفالية شباب مصر

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات احتفالية شباب مصر، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

بدأت الاحتفالية بكلمة المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للشباب المشارك، والتي أكد فيها أن مستقبلهم موجود في المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

فعاليات احتفالية شباب مصر

واستعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنجازات الدولة المصرية في مجال الشباب والرياضة، وأطلق مبادرة «صيف شبابنا» من خلال فتح مراكز الشباب بصفة دائم لكل الأنشطة وإقامة معسكرات للشباب في العديد من المدن المصرية.

وضم وفد التنسيقية النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفي مجدي معاون وزير الشباب والرياضة، أحمد البشبيشي، غادة عفت، محمود ناجي، محمد فاتوري، محمد عبدالعظيم عليوة.

ومن جهة أخرى، نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الاثنين، صالونا نقاشيا حول مخرجات وقضايا المحور السياسي بالحوار الوطني، خاصة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والمحليات، وفي المحور المجتمعي سيناقش الصالون مواجهة تحديات العمل النقابي العمالي في مصر.