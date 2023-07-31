عمرو درويش نائب التنسيقية: جدول انقطاع التيار الكهربائي حل مؤقت للأزمة

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الشباب والسياسيين، أن إعلان مواعيد قطع الكهرباء في كل المحافظات، وفق جدول حددته الحكومة، حل مؤقت للأزمة، منوها بأن الأزمة تعم الجميع، وستمر مع وعي المواطن مجتمعيا.

تقنين العقارات المخالفة

شدد عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، على ضرورة تقنين العقارات المخالفة التي تستهلك كهرباء بنظام الممارسة، ما يعد حملا زائدا على شبكة الكهرباء.

قطع الكهرباء

وتابع: أن تقنين الأوضاع يرفع أعباء الاقتصاد الخفي الموازي عن الدولة، حتى يكون الاستهلاك على قدر القيمة المدفوعة، مشيرا إلى أن قطع الكهرباء أزمة وضعتها الظروف، قائلا: «مش كل مشكلة تقابلنا يتحملها المواطن، فهناك مسؤولية ملقاة على الحكومة، بوضع حلول مستقبلية بديلة لمنع الأزمة».

وعلق عضو مجلس النواب: «استعمال الطاقة الشمسية موجود، وتشريع ولائحة هذه الخدمة موجود، والبرلمان لن يتأخر عن هذا الموضوع، ومصر من الأماكن التي تتواجد فيها الشمس يسمح باستخدامها كطاقة استراتيجية بديلة مثل بلدان العالم المتقدم».