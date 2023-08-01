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«القاهرة الإخبارية»: فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من النيجر اليوم

كتب:

هانى حسن
11:16 ص | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ فرنسا ستبدأ اليوم، عمليات إجلاء الرعايا من النيجر.

وأضافت الخارجية الفرنسية، أنّها ستعمل أيضا على إجلاء الرعايا الأوروبيين من النيجر.

وتجمع آلاف المتظاهرين خارج السفارة الفرنسية في نيامي، مرددين شعارات مناهضة للفرنسيين في أجواء متوترة، لدعم الجنود التابعين للجنرال تشياني الذي أطاح برئيس النيجر المنتخب محمد بازوم.

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بقلم هانى حسن