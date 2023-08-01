فتح باب تلقي تظلمات نتيجة الثانوية العامة في كفر الشيخ الخميس.. اعرف الرسوم

كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ أنه جرى الإعلان رسميا عن بدء تلقي تظلمات نتيجة الثانوية العامة، موضحا أنها تبدأ الخميس المقبل 3 أغسطس، وذلك للطلاب الراغبين في تقديم تظلمات في بعض المواد التي أجريت الامتحانات بها.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة في كفر الشيخ

وأكد المصدر في تصريحات لـ«للوطن» أن وزراة التربية والتعليم الفني حددت مقرا لتقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، داخل مدرسة المشير أحمد إسماعيل، بشارع منشأ، بجوار استاد الإسكندرية، ليتوجه الطلاب من أبناء المحافظة صباح يوم الخميس المقبل للراغبين في تقديم تظلمات الثانوية العامة للعام الجاري 2023.

رسوم التظلم لطلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ

وأوضح أن الرسوم المقررة لتقديم طلاب الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ للتظلم عن كل مادة دراسية بواقع 200 جنيه، شريطة أن يكون موعد التقديم للتظلم من قبل أبنائنا الطلاب عقب مرور 48 ساعة من وقت الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة من العام الحالي، وهو الخميس المقبل.