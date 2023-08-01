7 توصيات برلمانية للتعامل مع مرضى الجذام في مصر

كشف التقريرالبرلماني الصادرعن لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورأشرف حاتم، عددا من التوصيات بشأن التعامل مع مرضى الجذام، في ضوء المطالب بإلغاء العمل بقانون مكافحة الجذام الصادر عام 1946، لاسيما وإنه لم يعد صالحا للعمل به لندرة المرض وانخفاض نسب الحالات المصابة به.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز التوصيات على النحو التالي:

1) إلغاء العمل بمشروع قانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام.

2) إلغاء كلمة مستعمرة من مسمى مستعمرة الجذام بالخانكة.

3) الاستفادة من الأرض الموجودة داخل مستعمرة الجذام، لبناء مستشفى حديث عام مع تخصيص جزء لعلاج الأمراض الجلدية ومنها الجزام، وكذلك الأمراض الجلدية الأخرى.

4) توفير الخدمات الصحية داخل المستشفي الجديد لأهالي منطقة الخانكة والقاهرة الكبرى.

كارت خدمات الرعاية لمرضي الجذام المستحقين

5) تشكيل لجنة علمية عليا للجذام، تتولى تحديث برتوكولات العلاج للمرضي.

6) إتاحة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى الجذام بعد مراجعة وزارة التضامن للحالات المرضية.

7) إعداد حملة وعي كاملة عن مرض الجذام والجهود المبذولة للقضاء على الجذام في 2030 .

مجلس الوزراء يوافق على إالغاء العمل بقانون مكافحة الجذام

ويشار إلى أنّ مجلس الوزراء وافق على إلغاء العمل بالقانون رقم 131 لعام 1946 بما يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، والتأكد من وصول مصر لمعدلات الأمان العالمية.

من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ اللجنة البرلمانية كانت حريصة على مناقشة هذا الملف بكافة أطرافه فى حضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وكذلك مدير مستشفي الجذام بالخانكة.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ اللجنة انتهت إلى عدد من التوصيات بعد التأكد من خلو مصر من مرض الجُذام، اعتبارا من عام 1994، بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، حسبما تشير تقارير منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه من بين التوصيات إلغاء مسمى مستعمرة الجذام، والاستفادة من الأرض المخصصة لها لبناء مستشفى حديث لخدمة جميع المرضي ومن بينهم مرضى الأمراض الجلدية.