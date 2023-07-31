ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية التعاملات و10 مليارات جنيه مكاسب سوقية

شهدت بداية التداولات في البورصة المصرية ارتفاع المؤشرات، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.38% إلى مستوى 17621.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.45% عند مستوى 3533.48 نقطة، وسط مكاسب سوقية نحو 10 مليارات جنيه.

ارتفاع مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.38%، في بداية التداولات عند مستوى 5212.32 نقطة، وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.29% عند مستوى 3190.47 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية، نحو 286.194 مليون جنيه، من خلال التداول على 129.84 مليون سهم عبر تنفيذ 10.833 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية 1.186 تريليون جنيه، بمكاسب 7 مليارات جنيه، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.