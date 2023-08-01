وفد «التنسيقية» يشارك في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، بحضور قرابة 1000 مشارك من حوالي 55 دولة، من بينهم ممثلين عن 66 من رابطة من روابط جاليات للمصريين بالخارج.

بدأ المؤتمر بحلقة نقاشية حول أداء الاقتصاد المصري والسياسات النقدية ومناخ الاستثمار، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك القاهرة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأدارت الجلسة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج

وناقشت الحلقة النقاشية أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما جرى تحقيقه من إنجازات، وكذلك الترويج لفرص الاستثمار لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، فيما أبدى أعضاء وفد التنسيقية، سعادتهم بالمشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، وبالموضوعات التي تم مناقشها، مشيدين بالوعي الكبير الذي أبداه الحضور وتمثل في أسئلتهم وتناولهم للموضوعات المختلفة.

حضور فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج

وأكد أعضاء الوفد أن الجاليات المصرية بالخارج، بها الكثير من الطاقات التي يمكن استغلالها بما يعود بالنفع على مصر، مشيرين إلى أن كل مصري بالخارج لن يدخر أي جهد في مساعده وطنه.

وضم وفد التنسيقية كلا من النائبة أميرة صابر، والنائب طارق الخولي، والنائبة مرثا محروس، والنائبة هادية حسنى، وعضوي مجلس النواب، محمد فريد ورامى جلال، وأعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن سيد، رشيدة دعبس، إسلام الشبراوي.

من جهة أخرى، شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات احتفالية شباب مصر، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة.