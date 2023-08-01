«التعليم العالي»: الحد الأدنى لتنسيق «علمي رياضة» المرحلة الأولى 83.4%

أعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2023، لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة «دور أول» 2023، موضحة مواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة

وقررت وزارة التعليم العالي، في بيان رسمي لها، بخصوص الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة، التالي:

- الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

- عدد الطلاب المطلوب للمرحلة الأولى للشعبة الهندسية 15 ألفا و13 طالبا.

كما قررت وزارة التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023، وبيّنت تفاصيل التقديم كما يلي.

- يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة 5 أيام.

- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

- يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، أو الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.