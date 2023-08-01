متى موعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى 2023؟.. «التعليم العالي» توضح

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الساعات المقبلة، للكشف عن موعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى 2023 للطلاب المصريين الحاصيلن على شهادة الثانوية العامة 2023 بمختلف الشعب «علمي علوم - علمي رياضة - أدبي»، والكشف عن الحدود الدنيا للمرحلة لتسجيل الرغبات لطلابها، وفقا لما صرحت به مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي.

موعد تنسيق المرحلة الأولى 2023-2024

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ موعد تنسيق المرحلة الأولى 2023 وبدء أعمال المرحلة سيكون خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم لاختيار الكليات المختلفة، ولكل طالب 75 رغبة، كما أنّ الموقع الإلكتروني للتنسيق هو الجهة الوحيدة لأعمال تنسيق الجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ اختبارات القدرات 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتة إلى أنّ عدد الطلاب الذين سجلوا للاختبارات حتى الآن تخطى 140 ألف طالب وطالبة من جميع الشعب الدراسية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، موضحة أنّه سيتم خلال الفترة المقبلة تحديد موعد الاختبارات لطلاب الشهادات المختلفة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

ويجتمع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، لوضع الرتوش النهاية الخاصة بأعمال تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، ووضع الحدود الدنيا للتقدم والالتحاق، وتحديد الأعداد المقررة للكليات المختلفة، وتحديد موعد فتح باب التقدم لمختلف الشهادات.