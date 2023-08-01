«التعليم العالي» تعلن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى وموعد تسجيل الرغبات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أمس الإثنين، لافتة إلى أنّه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى، اعتبارا من السبت المقبل 5 أغسطس، حتى الأربعاء 9 أغسطس.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان عنها، أنّ الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر، بنسبة 88.29% بعدد طلاب مستهدف 22 ألفا و4 طلاب، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، بنسبة 83.41% فأكثر، بعدد طلاب مستهدف 15 ألفا و13 طالبا، والشعبة الأدبية 298.5 درجة فأكثر، بنسبة 70.61% فأكثر، بعدد طلاب مستهدف 74 ألفا و923 طالبا، لافتة إلى أنّ إجمالي عدد طلاب المرحلة 112 ألفا و240 طالبا.