ضبط 257 قضية مخدرات وتنفيذ 66 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 257 قضية مواد مخدرة بإجمالي 274 متهما، وضبط 66 قطعة سلاح ناري بحوزة 42 متهمًا، مع تنفيذ 66752 حكما قضائيا، وضبط تشكيل عصابي، و29 متهما هاربا، و12 متهما بأعمال بلطجة، و225 دراجة نارية مخالفة، و18978 مخالفة مرورية.

كما تمّ فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.