تعرف على مواعيد قطع الكهرباء اليوم في الدقهلية

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، مواعيد قطع الكهرباء اليوم في الدقهلية، ويتطلع العديد من المواطنين في المحافظة من أجل معرفة المواعيد المحددة التي تبدأ من اليوم على مدار شهر أغسطس، بسبب تخفيف الأحمال الزائدة على شركة الكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ في الفترة الحالية.

مواعيد قطع الكهرباء اليوم في الدقهلية

وأعلنت رئاسة الوزراء، أنه بدء قطع الكهرباء اليوم في الدقهلية، سيكون الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 12 صباحا علي مدار ساعات متفرقة في مختلف المراكز والمناطق بالمحافظة، إذ يجري قطع الكهرباء في كل منطقة لمدة ساعة بالتناوب على مدار اليوم.

وحدد مجلس الوزراء جدول معين لمواعيد قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية من هنا، ليتعرف المواطنين من خلاله على مواعيد قطع الكهرباء في كل منطقة ومدة القطع.

ويبدأ قطع الكهرباء اليوم في محافظة الدقهلية من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا، كالتالي:

- في مناطق مركز محلة دمنة: منها شرق محلة دمنة

- مركز المنصورة: منها قرية منية سندوب وقرية تلبانه وميت علي والبقلية وكوم الديربي وقرية شاوة

- مدينة دكرنس: منها قرية ميت مجاهد وحي المضرب وقرية اشمون الرمان.

- مركز السنبلاوين: قرية الاورمان

قطع الكهرباء من الساعة 1 إلى 2 مساء بالدقهلية

- مدينة المنصورة: داخل مساكن الجلاء، والمشاية وحي غرب المنصورة، ومنشية المصطفي وشارع الأتوبيس، وجزء من عزبة الشال، وجزء من شارع عبد السلام عارف.

- مركز الساتموني: قرية ديل البحر وقرية 25 الحفير، وقرية الجزيرة، وقرية النيل

- مركز أجا: غرب نوسا الغيط، شرق نوسا الغيط، وقرية شبراويش، وقرية كفر المندرة، وقرية شيوة

- مركز المطرية: قرية الطوابرة والعصافرة، والحوته، والضهير

- مركز طلخا: قرية كتامة وكفر دميرة، وبطرة وبساط، وقرية ديسط، وقرية جاد الحق

- مركز بلقاس: قري عمار، وقرية الدمايرة، وقرية الترزي وقرية السماحية.

قطع الكهرباء من الساعة 2 إلى 3 مساء

- في بعض مناطق مركز المنصورة منها أويش الحجر، وميت بدر، وقرية ميت خميس، وقرية كفر شهاب، وقرية سلكا

- مركز طلخا: قرية ميت الكرما، قرية جرجر

- مركز المنزلة: قرية المواجد، وقرية أبو الأخضر، وقرية عزب السنارة

- مركز ميت سلسيل: الاتحاد، وقرية البجلات، وقرية كفر علام،

- مركز بلقاس: قرية اشمون الجديدة- مركز دكرنس: ميت طريف

- مركز ميت سلسيل: قرية الجوابر

- مركز المنزلة: قرية البصراط

- مركز شربين: قرية الوكالة

- مركز الساتموني: قرية الجبل

قطع الكهرباء من الساعة 3 إلى 4

- بعض مناطق مركز أجا

- بعض مناطق مركز بلقاس

- بعض مناطق مركز الساتموني

- بعض مناطق مركز نبروة

- بعض مناطق مركز طلخا

- بعض مناطق مركز تمي الأمديد

قطع الكهرباء من الساعة 4 إلى 5 مساء

- بعض مناطق مركز المنصورة

- بعض مناطق مركز السنبلاوين

- بعض مناطق مركز بلقاس

- بعض مناطق شربين

- بعض مناطق مركز ميت غمر

- بعض مناطق مركز شربين

- بعض مناطق مركز المنزلة

قطع الكهرباء من الساعة 5 إلى 6 مساء

- مركز أجا بعض المناطق بها

- مركز السنبلاوين في بعض المناطق

- مركز ميت غمر بعض المناطق

- بعض المناطق في منية النصر

- بعض المناطق في طلخا

- بعض المناطق في مركز نبروة