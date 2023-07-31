أمين الفتوى لـ«قناة الناس»: قطع الأرحام من صفات المفسدين في الأرض

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قطع الأرحام يعتبر من صفات المفسدين في الأرض، وهو ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حينما قال «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ».

وسام: لا تقطع رحمك حتى لو فيه مشكلة مع أقاربك

وأضاف «وسام» خلال استضافته في إحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الإثنين: «لو في مشكلة مع أقاربك في ميراث أو أي شيء خد حقك بالقانون، بس اوعى تقطع الأرحام، هو أذاك بلاش الخلطة الزائدة التي تؤدي لوجود المشكلات، لكن لا بد من وجود صلة في حدود السلام أو خلافه».

أمين الفتوى: زيارة الأقارب ترقق القلوب

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «يمكن لو زرت أقاربك قلوبهم ترق لو ظالمينك، ويصلحوا من حالهم، ويردوا لك حقك ويغيروا من معاملاتهم معك، فالكون ملك الله، والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء».