خريطة قطع وإعادة ضخ المياه في 3 محافظات.. اعرف المناطق

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الدقهلية والبحر الأحمر ومطروح عن قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

سبب ومدة قطع المياه بالدقهلية

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كل من قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس، وقرى بطرة، وكتامة، وبساط النصاري، ودميرة التابعة لمركز طلخا، غدًا الإثنين لمدة 4 ساعات.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الأعمال

وأشارت إلى أن سبب الانقطاع إلى القيام بعمل قطعية قطر 10 بوصات بخط ربط بسنديلة أمام قرية بطرة مطالبة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

الانتهاء من إصلاح الكسر بخط مياه بالبحر الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الاحمر عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تم الانتهاء من إصلاح الكسر بخط مياه «الكريمات - الغردقة» وتم إعادة ضخ المياه في الخط.

موعد ضخ المياه بمدينة رأس غارب

وأوضحت أنه جار حاليا ضخ المياه في شبكات مياه المنطقة الشمالية بمدينة رأس غارب وكذلك مناطق «مسجد الرحمن - الكنيسة - شارع الحجاز - منطقة أبو جميعة - الشيخ شحات - النجدة » بمدينة الغردقة

مواعيد ضخ المياه بمطروح

وكشفت عن أنه سيتم ضخ المياه اليوم بالمنطقة الرابعة قبلي وبحري من الساعة 6 مساء حتى الساعة الواحدة صباحا.

طرق التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

وأشارت الشركة إلى أن منظومة الشكاوى «CMS» والمفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء، هي إحدى حلقات التواصل مع المواطنين، لافتة إلى توفير العديد من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل معها 24 ساعة في اليوم، عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى والواتساب : 01149807250 أو من أي محمول: ( 0464949851- 0464949852 - 0464949853 – 046476004 – 046476003- 04647002 - 046125125)، أو عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».