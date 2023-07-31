خريطة تخفيف الأحمال في محافظة القاهرة.. هذه مواعيد قطع التيار

أعلن مجلس الوزراء، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيجرى تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في المحافظات المختلفة، ومنها محافظة القاهرة، مشيرة إلى أن ذلك تم بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وأشار مجلس الوزراء، إلى جدول تخفيف الأحمال في محافظة القاهرة، المدن والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية، من خلال هذا الرابط.

وأعلن مجلس الوزراء، أنه سيتم نشر جدول تخفيف الأحمال بالمحافظات تباعا، حتى يستطيع كل مواطن معرفة موعد تخفيف الأحمال في منطقته.