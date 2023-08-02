حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس خادمة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة متعلقات سيدة من داخل الشقة التي تعمل بها.

ووجّهت النيابة لها تهمة السرقة، وطلبت استكمال التحريات حول الواقعة، كما أمرت بعرض المتهمة على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل لبيان تعاطيهما المواد المخدرة أو من عدمه.

سرقة كمية من المشغولات الذهبية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكن أحد ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط سيدة لها معلومات جنائية مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية - جهاز «لاب توب» مجهولين المصدر، وبمناقشتها اعترفت بسرقتهم من داخل مسكن إحدى السيدات محل عملها مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بأسلوب المغافلة وباستدعاء المجني عليها تعرّفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

العقوبة القانونية

يقول المحامي أحمد حسين الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.