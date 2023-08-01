حبس لص سرق مشغولات ذهبية ومبلغا ماليا من منزل بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس لص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقته كمية من المشغولات الذهبية، ومبلغ مالي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

ووجّهت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي على مواد مخدرة من المدرجة بالجدول الأول أم لا، كما أمرت باستدعاء المجني عليه لسماع أقواله.

مشغولات ذهبية ومبلغ مالي بحوزة المتهم

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، من القبض على شاب مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، لسرقته كمية من المشغولات الذهبية، ومبلغ مالي من مسكن أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى بإرشاده ضبط المسروقات كافة المُستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تعرف على عقوبة السرقة

وأوضح المحامي تامر الشايب، لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.