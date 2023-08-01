نائب بـ«التنسيقية»: سنقدم ورقة عمل للحوار الوطني بشأن إدارة الدين

قال أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنّه لا بد من حلول لمواجهة الدين العام، كاشفا عن أنّ التنسيقية لديها ورقة عمل تقدمها لإدارة الحوار الوطني، تتضمن تفعيل لجنة إدارة الدين التي شكلتها الحكومة وضم خبرات إليها، كما طالب بالسماح للأفراد بالاستثمار في الصكوك السيادية.

وأوضح محمد علي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة الدين العام بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني الحلول، أنّ هناك حلول بديلة لوقف الزيادة في الدين عن طريق تشريعات وقرارات وحلول لسداد الدين الحالي والحد من أي زيادة.

ولفت إلى أهمية إيجاد حلول للحد من عجز الموازنة، ومنها تخفيض الإنفاق الحكومي، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة لمشاركة القطاع الخاص، والتحرك في مصادر جديدة للإيرادات، وتحويل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة إلى رابحة، وفض التشابك المالي بين بعض الجهات، وإعادة هيكلة الأجور.