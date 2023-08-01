الحوار الوطني يناقش تكافؤ الفرص والدين العام اليوم

يستأنف الحوار الوطني جلساته اليوم، للأسبوع الخامس بالمحور الاقتصادي، تحت شعار «المساحات المشتركة بين الجميع»، حيث تعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلستيها تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، وعلى التوازي معهما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي، جلستيها تحت عنوان «الدين العام: الإشكاليات والحلول».

ويعقد الحوار الوطني جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، الخميس المقبل، لاستكمال المناقشات بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وتأتي لجنة التعليم بدلا من اجتماع لجنة الصناعة الذي كان مقررا ضمن المحور الاقتصادي، وتقرر تأجيله لعقد اجتماع لجنة التعليم.

وكانت إدارة الحوار الوطني أعلنت جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023. وأوضحت إدارة الحوار الوطني، أنّه على مدار الفترة الماضية تم الانتهاء من انعقاد 4 أسابيع الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني.