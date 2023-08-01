إنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية في جامعة برج العرب التكنولوجية

وقع الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، اليوم، اتفاقية تعاون لإنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة برج العرب التكنولوجية.

وقال الدكتور أحمد زايد، إن مكتبة الإسكندرية وجامعة برج العرب يعملان جنبًا إلى جنب لخدمة الهدف ذاته، وهو التقدم في النواحي التكنولوجية والفكرية لتقدم هذا البلد، وتحقيق نهضة علمية كبيرة، معبرًا عن سعادته بأن مصر حتى الآن بها 10 جامعات حكومية تكنولوجية.

زايد: مكتبة الإسكندرية نافذة ثقافية متميزة

وأشار «زايد» إلى أن المكتبة تعمل مع مؤسسات داخل الدولة، وأخرى ثقافية في الخارج، لتأدية الدور المنوط بها لكونها نافذة ثقافية متميزة لمصر على العالم وأيضًا نافذة متميزة للعالم على مصر، مشيرًا إلى أن عدد سفارات المعرفة التي جرى إنشاءها حتى الآن 27 سفارة معرفة بمختلف الجامعات.

وقال الدكتور محمد مرسي الجوهري، إن جامعة برج العرب التكنولوجية أول جامعة يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي من الجامعات التكنولوجية، كما شرُفت بأن يكون منتدى الشباب الثالث، الذي انعقد بتاريخ 14 يونيو بداخلها.

أنشطة وفعاليات بين المكتبة والجامعة

وأكد «الجوهري» أن سفارة المعرفة بجامعة برج العرب التكنولوجية سوف تشارك حق الوصول لسفارة المعرفة الخاصة بها مع الجامعة اليابانية، وجامعة سنجور ببرج العرب، التي هي طور الإنشاء، مشددًا على أن الجامعة سوف تبادر بالأنشطة والفعاليات مع مكتبة الإسكندرية من خلال السفارة، كي تتعرف المكتبة على شباب الجامعات التكنولوجية ومواهبهم.