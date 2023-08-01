قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الفعاليات خلال شهر يوليو

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة المنيا مشروعاً للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

تضمن التدريب تفقد اصطفاف المعدات التخصصية والمركبات والتحرك لمسافه 10 كيلومترات، وكذا المرور على معسكر للإيواء العاجل ومستشفى للعزل الميداني والتأكّد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، كما تمّ تكريم عدد من أسر الشهداء من أبناء المحافظة.

وفي إطار الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنظيم عدد من المعارض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوى القدرات الخاصة وذلك بدار حرس الحدود ونادى طلائع الأسطول للقوات البحرية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات المصرية.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في مجال التنمية الشاملة.