قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارات للموظفين والطلبة لوحدات عسكرية ومشروعات

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عددا من الزيارات الميدانية للعاملين في الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة وطلبة المدارس والجامعات، شملت عددا من القواعد والوحدات العسكرية والمشروعات الإنتاجية والتنموية لمتابعة الطفرة الهائلة التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، استمرارا لجهود القوات المسلحة في توعية أبناء المجتمع المصري بإنجازات الدولة في القطاعات كافة.

وجرى تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، لعدد من طلبة الجامعات، لتعزيز قيم الولاء والانتماء والتوعية بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، ودورها في خدمة المجتمع وتنمية سيناء، بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة.

كما جرى تنظيم مشروعين للتدريب العملي المشترك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظتي الشرقية وجنوب سيناء، تضمّنت الوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية، والتأكد من مدى جاهزيتها على إدارة الأزمات والكوارث، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظتين.

وفي إطار الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، تعاونت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تنظيم عدد من المعارض لعرض منتجات وإبداعات ذوي الهمم من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية، بهدف تنمية الثقة بأنفسهم وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع.