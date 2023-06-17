قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوة تثقيفية بمحافظة شمال سيناء

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور محافظ شمال سيناء وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري وعدد من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء هيئة تدريس جامعة سيناء، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الشباب من الطلائع وطلبة الجامعات المصرية.

وشهدت الندوة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف الارتقاء بمستوى المعرفة لدى قطاعات الشباب المختلفة من أبناء الشعب المصري العظيم.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية توعية الشباب المصري بحجم التحديات الحالية ومدى ارتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء من المدنيين الذين ضحوا بالغالي والنفيس خلال تعاونهم مع القوات المسلحة لدحر جذور الإرهاب قبل استعادة الوضع الآمن وانطلاق عملية التنمية الشاملة المتكاملة بشمال سيناء، بالإضافة إلى تكريم عدد من الطلائع المتميزين في المجالات المختلفة، واختتمت الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.